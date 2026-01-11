Пезешкиан призвал граждан выйти на улицы в знак протеста против беспорядков

Иранское общество не приемлет тех, кто поджигает мечети, подчеркнул президент исламской республики

ТУНИС, 11 января. /ТАСС/. Иранский народ должен выйти на улицы, чтобы выразить свое несогласие с беспорядками. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телеобращении к нации, выдержки из которого приводит телеканал Al Mayadeen.

"Призываем иранский народ выйти на площади, чтобы принять решение и не позволить беспорядкам исказить его требования", - сказал президент. Он уверен, что "иранское общество не приемлет тех, кто поджигает мечети".

Пезешкиан выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и предостерег молодежь от терроризма и участия в беспорядках. "Мы официально признаем мирные протесты и считаем диалог с протестующими своим долгом. Мы готовы встретиться со всеми протестующими сторонами внутри страны", - добавил он.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января 2026 года на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи столкновений с правоохранителями. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.