Израиль надеется на партнерство с Ираном в случае смены власти в Тегеране

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху надеется, что "персидский народ скоро освободится от бремени угнетения"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Израиль рассчитывает на установление партнерских отношений с Ираном в случае смены власти в Тегеране. Об этом заявил на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы все надеемся, что персидский народ скоро освободится от бремени угнетения. Когда этот день настанет, Израиль и Иран вновь станут верными партнерами в построении будущего процветания и мира", - утверждал премьер, слова которого приводит портал Ynet. "Когда режим падет, мы вместе сделаем добрые дела для обоих народов", - полагает Нетаньяху.