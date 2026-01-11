Le Monde: Мадуро заявил, что у него все хорошо

Президент Венесуэлы также призвал сторонников не грустить, пишет газета

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (второй справа) © Kyle Mazza/ CNP/ Sipa USA via Reuters connect

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся вместе с женой в тюрьме в Нью-Йорке, сообщил, что у него все хорошо. Об этом в субботу рассказал его сын Николас Мадуро Герра, слова которого приводит газета Le Monde.

"У нас все хорошо. Мы бойцы", - сказал Николас Мадуро по словам его сына.

Он также призвал сторонников не грустить, пишет газета.

3 января глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти инкриминируют им причастность к наркоторговле. Подсудимые вину не признали.