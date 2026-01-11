CNN: США не рассматривают отправку американских войск в Иран

Вместе с тем, по информации телеканала, в Белом доме обсуждаются некоторые варианты силового воздействия на Тегеран

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность отправки американских военных в Иран. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, неназванный высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что сухопутные действия США в Иране не входят в список опций, которые изучает американский лидер. Вместе с тем некоторые варианты силового воздействия на Тегеран обсуждаются в Белом доме, но в Вашингтоне опасаются того, что потенциальные удары по исламской республике могут дать обратный эффект, в частности сплотят население страны или приведут к военному ответу от Ирана.