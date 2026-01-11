Куба призвала страны мира присоединиться к требованию об освобождении Мадуро

Министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья призвал правительство США прекратить удерживать президента Венесуэлы

ГАВАНА, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья потребовал от США немедленно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, а также призвал международное сообщество присоединиться к этому требованию.

"Прошло восемь дней с момента жестокого похищения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса и его супруги Силии Флорес. Мы требуем, чтобы правительство США прекратило это незаконное задержание, уважало его иммунитет, прекратило судебный и медийный фарс и обеспечило их жизнь и благополучие", - написал глава кубинского МИД в Х.

Родригес Паррилья также подчеркнул, что Гавана призывает государства мира поддержать это требование "во имя сохранения международного права, а также жизни, справедливости и прав президента Мадуро и его супруги".