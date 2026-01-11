Первая леди Кипра покинет благотворительную организацию на фоне скандала

Филиппа Карсера заявила, что ни один член управляющего комитета Независимого агентства социальной поддержки не получает личной выгоды

НИКОСИЯ, 11 января. /ТАСС/. Жена президента Кипра Никоса Христодулидиса Филиппа Карсера приняла решение покинуть пост главы правления одной из благотворительных организаций острова на фоне скандала вокруг, предположительно, незаконных методов финансирования избирательной кампании главы государства.

"Завтра состоится внеочередное заседание управляющего комитета Независимого агентства социальной поддержки (AFKS), на котором я сообщу о своем решении выйти из состава этого комитета. Не потому, что я не хочу продолжать помогать детям <...>, а потому, что я не позволю никому и дальше порочить мою мораль и честность, а также моральные принципы моего мужа и моей семьи под предлогом деятельности AFKS, от которой ни один член управляющего комитета не получает ни малейшей личной выгоды", - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Жена президента подчеркнула, что "существует также риск дальнейшего распространения и неустанного массового воспроизведения злонамеренных и необоснованных обвинений, которые будут представлять собой клевету и нарушение прав человека" по отношению к ней и ее семье. "Тот факт, что я являюсь женой президента Республики Кипр, не является оправданием или смягчающим обстоятельством для этих необоснованных нападок и обвинений", - добавила Карсера.

Скандальное видео

Ранее в X появилось видео, в котором закадровый голос утверждает, что Христодулидис "финансировал свою кампанию незаконными денежным средствами, которые были замаскированы под пожертвования, чтобы обойти лимит в €1 млн". Он также заявляет, что "когда президенту нужны наличные, он звонит руководителю своего аппарата" Хараламбосу Хараламбусу.

После появления ролика в интернете официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Константинос Летимпиотис дал понять, что власти считают материал фейком.

Правоцентристская партия "Демократический сбор", имеющая самую многочисленную фракцию в кипрском парламенте, заявила, что содержание ролика "шокирует и представляет собой крайне серьезную угрозу". Генеральный секретарь Прогрессивной партии трудового народа Кипра Стефанос Стефану заявил, что видео "поднимает серьезные институциональные и политические вопросы", и призвал главу государства уволить руководителя своего аппарата.