Глава МИД Ирана заявил о наличии вооруженных террористов среди протестующих

По словам Аббаса Арагчи, они открыли огонь по полицейским и мирным гражданам

Редакция сайта ТАСС

© Social Media/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Террористы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и мирным гражданам, превратив мирные акции протеста в Иране в вооруженные беспорядки. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Начиная с 8 января мы столкнулись с новым этапом [акций протестов], и с 8 по 10 января среди демонстрантов появились террористы и оружие. Очевидно, что это было спланировано. Протесты отошли от своей цели и превратились во всеобщее насилие, кровопролитие, погромы по всей стране. Среди протестующих появились вооруженные элементы, которые открыли огонь не только по полицейским, но и, что наиболее важно, по простым людям", - сказал он на встрече с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.