В Иране генерал полиции погиб от рук участников беспорядков

Происшествие случилось на северо-востоке страны

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков в городе Мешхед на северо-востоке Ирана генерал Джавад Кешаварз погиб в результате агрессивных действий участников беспорядков. Об этом сообщило командование сил охраны правопорядка в провинции Хорасан-Резави.

"Бригадный генерал Джавад Кешаварз, глава полицейского управления по борьбе с наркотиками города Мешхеда, погиб в результате нападения вооруженных террористов в городе", - приводит его заявление иранская гостелерадиокомпания.