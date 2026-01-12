Мерц рассчитывает, что США вместе с НАТО обеспечат безопасность Гренландии

Возможная операция может получить название Arctic Sentry

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассчитывает на участие США в возможной совместной операции стран НАТО по усилению безопасности Гренландии. Об этом сообщило агентство DPA.

"Мы разделяем обеспокоенность США относительно того, что существует необходимость улучшить оборону этой части Дании. Мы хотим совместно улучшить ситуацию в сфере безопасности для Гренландии. Я исхожу из того, что американцы тоже примут участие в этом", - сказал Мерц в ходе визита в Индию.

По данным агентства, возможная операция может получить название Arctic Sentry ("Арктический часовой") по аналогии с миссиями НАТО в других регионах, в частности в акватории Балтийского моря. Европейские страны рассчитывают, что эта инициатива лишит президента США Дональда Трампа возможности использовать недостаточный оборонительный потенциал Дании в Гренландии как предлог для территориальных притязаний Вашингтона на остров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что несколько европейских стран под предводительством Великобритании и Германии рассматривают возможность отправки дополнительных войск в Гренландию. Германия, в частности, планирует предложить отправку объединенной миссии НАТО на остров с целью защиты Арктики. В понедельник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид готов рассмотреть возможность усилить безопасность Гренландии через НАТО в случае, если существует какая-либо угроза в регионе.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.