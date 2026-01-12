Минобороны ФРГ неизвестно о планах по размещению войск в Гренландии

Представитель военного ведомства Германии заявил, что вопрос безопасности в Северной Атлантике и Арктическом регионе должен рассматриваться на многостороннем уровне

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Министерство обороны Германии не располагает информацией о конкретных планах по размещению войск в Гренландии. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель ведомства.

"Мне неизвестно о каких-либо планах по размещению войск в Гренландии", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, насколько продвинулись планы по размещению военных ФРГ или войск НАТО в Гренландии. При этом он подчеркнул, что "Северная Атлантика и Арктический регион представляют значительный интерес для Германии". "Однако мне неизвестно о каких-либо конкретных планах по размещению войск в настоящее время. Вопрос безопасности в Северной Атлантике и Арктическом регионе должен рассматриваться на многостороннем уровне, и, как мы показали в последние месяцы, это уже делается", - констатировал представитель оборонного ведомства Германии.

В свою очередь представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле отметил, что переговоры об укреплении безопасности в Арктическом регионе ведутся в рамках НАТО. "Конечно, Арктика играет все более важную роль в контексте трансатлантической безопасности. И дальнейшее укрепление безопасности в этом регионе в настоящее время обсуждается в рамках НАТО. И само собой разумеется, что мы, как участники политики безопасности, естественно, активно участвуем в этой дискуссии", - сказал Хилле, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить сообщения о том, что между Лондоном и Берлином ведутся переговоры о возможности отправки войск НАТО в Гренландию.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что несколько европейских стран под предводительством Великобритании и Германии рассматривают возможность отправки дополнительных войск в Гренландию. ФРГ, в частности, планирует предложить отправку объединенной миссии НАТО на остров с целью защиты Арктики. В понедельник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид готов рассмотреть возможность усилить безопасность Гренландии через НАТО в случае, если существует какая-либо угроза в регионе.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.