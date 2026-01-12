Axios: Уиткофф и глава МИД Ирана обсудили протесты в республике

Также стороны затронули возможность проведения встречи, передает портал со ссылкой на источники

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи на выходных обсудили беспорядки в исламской республике и возможность проведения встречи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, "Арагчи связался с <...> Уиткоффом в выходные в свете угроз президента США [Дональда] Трампа применить военную силу" против Ирана. Они "обсудили возможность проведения встречи в предстоящие дни". По мнению источников, "данный контакт, по всей видимости, был попыткой со стороны Ирана обеспечить деэскалацию с США или, как минимум, выиграть время прежде, чем Трамп отдаст приказ о каких-либо действиях" против исламской республики.

Источники не уточнили, говорили ли Уиткофф и Арагчи по телефону или обменялись текстовыми сообщениями. В прошлом они обменивались сообщениями, обсуждая ядерную программу Тегерана, говорится в материале.

Как сообщил ранее официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, Арагчи и представитель президента США обмениваются сообщениями по специальному каналу связи.

"Канал связи между Арагчи и специальным представителем президента США открыт. И всякий раз, когда это нужно, через него передаются необходимые сообщения", - сказал Багаи на пресс-конференции. Ранее Арагчи заявил о готовности к переговорам с США на равноправной основе.

Трамп в воскресенье допустил проведение встречи с представителями Ирана для обсуждения ядерной программы Тегерана. По словам американского лидера, которые привели журналисты пресс-пула Белого дома, представители "иранского руководства позвонили" 10 января.

"Возможно, нам придется действовать до встречи. Встреча находится на стадии организации. Иран позвонил. Они хотят переговоров", - заявил Трамп.

По данным агентства Reuters, речь шла о переговорах по ядерной программе Тегерана. При этом, по данным агентства, Трамп также заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с оппозиционными силами в Иране.