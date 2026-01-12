Филиппо раскритиковал предложение ЕС о создании 100-тысячной армии в регионе

Сила будет в первую очередь нацелена на подавление тех, кто хочет выйти из Евросоюза, уверен председатель французской партии "Патриоты"

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил опасения относительно идеи Евросоюза о создании собственных вооруженных сил численностью не менее 100 тыс. человек.

"Создание европейской армии из 100 тыс. военнослужащих! Под предлогом, конечно же, "российской угрозы" <...> Крайняя опасность, ведь эта европейская армия будет в первую очередь нацелена на подавление тех, кто хочет выйти из ЕС", - написал французский политик в X.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен создать собственные 100-тысячные вооруженные силы взамен американского контингента, который США намерены вывести из Европы.

"Заменой 100 тыс. американских военных должны стать сводные вооруженные силы Евросоюза такой же численности", - приводит его слова агентство BNS.