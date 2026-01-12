Родригес провела первые изменения в правительстве Венесуэлы
КАРАКАС, 12 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес провела в понедельник первые изменения в составе правительства страны. "Новым министром народной власти при кабинете президента назначен капитан Хуан Эскалона", - сообщила Родригес в своем Telegram-канале. Она подчеркнула лояльность, способности и преданность делу Эскалоны, которые позволят продолжить реализацию планов боливарианского правительства.
Новым министром экосоциализма стал Анибаль Коронадо, перед которым поставлена задача по развитию страны при сохранении окружающей среды. Родригес выразила благодарность за работу и преданность делу занимавшему этот пост Рикардо Молине.
Уполномоченный президент Венесуэлы произвела первые изменения состава правительства после атаки США 3 января на гражданские и военные объекты в Венесуэле. В связи с военной агрессией в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы и операцию по захвату и вывозу из страны президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.