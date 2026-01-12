Законопроект об аннексии Гренландии внесли в Палату представителей Конгресса США

Предполагается, что после этого Гренландию признают американским штатом

Редакция сайта ТАСС

© Leon Neal/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Рэнди Файн (республиканец от штата Флорида) представил законопроект, предусматривающий аннексию Вашингтоном Гренландии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

Американский президент получает полномочия "принять необходимые меры, в том числе добиваться переговоров с Королевством Дания, с целью аннексии Гренландии или присоединения ее иным путем в качестве территории США". Предполагается, что Гренландия после этого будет считаться американским штатом.

По утверждению Файна, законопроект нацелен на "защиту национальных интересов США в Арктике и на противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.