Евродепутат Мариани назвал безумной идею создать в ЕС армию в 100 тыс. человек

Авторы этой инициативы "готовы на все, чтобы втянуть" в войну Европу, считает парламентарий

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Предложение еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о создании 100-тысячной армии является безумием. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в Х.

"100 тыс. солдат для европейской армии - это новое безумие Брюсселя и его комиссара по обороне Кубилюса из Литвы", - написал депутат. По его убеждению, подобные предложения "не входят в перечень полномочий комиссара и противоречат договорам".

"Оборона - это национальная компетенция! Очевидно, они готовы на все, чтобы втянуть нас в войну, которая не является нашей", - отметил Мариани.

Кубилюс предложил ЕС сформировать 100-тысячную армию взамен американских военных и создать орган, который отвечал бы за решение вопросов в сфере безопасности.