Эксперт Гонсалес: Трамп вряд ли применит силу в отношении Ирана

Американский политический обозреватель и соведущий ток-шоу Russia Up Close считает, что любые военные действия против исламской республики несут риск перерастания в более широкий региональный конфликт

Президент США Дональд Трамп

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Военная операция США против Ирана в текущих условиях маловероятна, так как она может перерасти в крупный конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель и соведущий ток-шоу Russia Up Close, бывший офицер полиции Техаса Эдди Гонсалес.

"Пока угрозы президента США Дональда Трампа остаются преимущественно риторикой. Любые военные действия против Ирана несут значительный риск перерастания в более широкий региональный конфликт. Не думаю, что такие действия будут предприняты в ближайшем будущем, если не произойдет серьезных изменений", - сказал он.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что 13 января ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.