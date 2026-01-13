В Тегеране для суда над бунтовщиками создали спецотделы

Степень насилия, жестокость преступлений и атак обученных террористов во время беспорядков последних ночей были колоссальными, заявил глава судебной власти провинции Тегеран Али аль-Гаси Мехр

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 13 января. /ТАСС/. Дела участников массовых беспорядков и задержанных по обвинению в терроризме будут рассматриваться в специальных отделениях судов. Об этом заявил глава судебной власти провинции Тегеран Али аль-Гаси Мехр.

"Значительное число погибших в результате недавних беспорядков - невинные люди и те, кто был убит террористами. Степень насилия, жестокость преступлений и атак обученных террористов во время беспорядков последних ночей были колоссальными. Судебная система провинции Тегеран полностью готова рассматривать дела террористов и задержанных за беспорядки и волнения, для этого созданы специальные отделения", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Аль-Гаси Мехр также сообщил, что "в одном из районов провинции Тегеран большинство погибших получило ножевые ранения в спину и бок".

Волнения в стране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.