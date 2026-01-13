El País: танки Израиля выстрелили в сторону патруля испанских миротворцев в Ливане

По данным газеты, никто не пострадал

МАДРИД, 13 января. /ТАСС/. Три танка Армии обороны Израиля выстрелили в сторону патруля испанских миротворцев, дислоцированных на ливанской территории в рамках миссии Временных сил ООН в Ливане. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на Генштаб королевства.

В результате случившегося никто не пострадал. Отмечается, что инцидент произошел 12 января, когда три израильских танка заняли позиции к северу от буферной зоны в зоне ответственности испанского батальона.

Боевые машины еврейского государства произвели три выстрела. Снаряды упали в 150 и 380 м от патруля.