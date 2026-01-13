В ООН выступили против инструментализации протестов в Иране

Комиссар Фолькер Тюрк также призвал иранские власти прекратить репрессии в отношении мирных демонстрантов

ЖЕНЕВА, 13 января. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал мировое сообщество и власти Ирана прислушаться к проблемам протестующих в стране, а не заниматься инструментализацией протестов.

"Иранцы имеют право на мирные демонстрации. Их проблемы должны быть услышаны и решены, а не инструментализированы кем-либо", - приводит слова Тюрка пресс-служба подведомственного ему управления.

Комиссар также призвал иранские власти прекратить репрессии в отношении мирных демонстрантов и восстановить полный доступ к интернету.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.