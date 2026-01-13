Посольство Ирана в РФ приспустило флаг в знак траура по погибшим из-за протестов

Иранское правительство 11 января объявило национальный трехдневный траур

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим в результате действий участников беспорядков в исламской республике, передает корреспондент ТАСС.

11 января иранское правительство объявило национальный трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков. Согласно опубликованному гостелерадио заявлению, траур объявляется по погибшим в результате "иранской национальной борьбы против США и Израиля".

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.