Глава МИД Дании подтвердил встречу с Рубио и Вэнсом 14 января

Ларс Лёкке Расмуссен и Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт встретятся с вице-президентом США и американским госсекретарем в Вашингтоне

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил, что он и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт встретятся в Вашингтоне в среду с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Об этом сообщило агентство Ritzaus Bureau.

По его данным, глава датского МИД сделал это заявление в связи с заседанием Совета по иностранным делам. На этой встрече единственным пунктом повестки дня были "отношения королевства с США", отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.