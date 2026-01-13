Зеленский назначил заместителя председателя СБУ

Пост занял Ярослав Мережко

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Службы безопасности Украины Ярослава Мережко. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Согласно открытым источникам, Мережко ранее был начальником четвертого управления Департамента контрразведки СБУ.

Ранее Верховная рада приняла отставку с должности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).