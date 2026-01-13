ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп заявил, что властям Ирана следует проявить гуманность

Президент США отметил, что Тегеран очень плохо себя ведет
22:15

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что властям Ирана следует проявить гуманный подход в связи с беспорядками в стране. Об этом он заявил журналистам 13 января на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Сигнал заключается в том, что им следует проявить гуманность. У них большие проблемы. И я надеюсь, что они не будут убивать людей", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он бы дал Тегерану. "Меня проинформируют очень скоро. Мне кажется, что они очень плохо себя ведут. Но это не подтверждено", - добавил Трамп, говоря о властях Ирана.

Комментируя заявления иранской стороны о готовности ответить на потенциальные удары со стороны США, Трамп сказал: "Иран заявлял об этом в прошлый раз, когда я взорвал их ядерный потенциал. Которого у них больше нет". "Иран говорил так в прошлый раз. Им лучше вести себя хорошо", - добавил он. 

