Трамп определился с мерами воздействия на Иран
22:20
ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности нанесения ударов по Ирану или осуществления там кибератак.
"Я не могу вам этого сказать. Я точно знаю, что [именно] это будет. Нам нужно принять решение", - заявил Трамп 13 января во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Таким образом он ответил на вопрос о том, нанесут ли США удар по Ирану или ограничатся кибератаками.