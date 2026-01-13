Трамп назвал нежелание жителей Гренландии стать частью США "их проблемой"

Таким образом президент Соединенных Штатов прокомментировал слова главы гренландского правительства Йенса-Фредерика Нильсена о том, что остров "выбирает Данию"

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает нежелание жителей Гренландии вступать в состав США "их проблемой". Об этом он заявил журналистам во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Его попросили прокомментировать слова главы гренландского правительства Йенса-Фредерика Нильсена о том, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. "Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой", - сказал американский лидер.

Ранее премьер Гренландии заявил, что при необходимости остров сделает выбор в пользу "НАТО, Королевства Дания и Евросоюза". Он также указал, что Гренландию нельзя купить.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.