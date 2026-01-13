Бразилия указала на недопустимость вмешательства в дела Ирана
Редакция сайта ТАСС
13 января, 22:39
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 января. /ТАСС/. Власти Бразилии внимательно следят за развитием событий в Иране и подчеркивают суверенное право иранского народа определять будущее страны. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел южноамериканской республики.
"Только иранский народ имеет право на основе своего суверенитета определять будущее своей страны", - отмечается в документе.
Ведомство также призвало к отказу от насилия и подчеркнуло важность мирного диалога для обеспечения стабильности в регионе.