Бразилия указала на недопустимость вмешательства в дела Ирана

Министерство иностранных дел южноамериканской республики призвало к отказу от насилия
13 января, 22:39

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 января. /ТАСС/. Власти Бразилии внимательно следят за развитием событий в Иране и подчеркивают суверенное право иранского народа определять будущее страны. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел южноамериканской республики.

"Только иранский народ имеет право на основе своего суверенитета определять будущее своей страны", - отмечается в документе.

Ведомство также призвало к отказу от насилия и подчеркнуло важность мирного диалога для обеспечения стабильности в регионе. 

