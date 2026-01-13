TMZ: Трамп нецензурно выругался в ответ на критику в свой адрес

Президент США также показал средний палец работнику завода Ford, обвинившему его в "защите педофилов"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время посещения завода Ford в штате Мичиган грубо ответил работнику предприятия, который обвинил его в "защите педофилов". Об этом сообщил портал TMZ, в распоряжении которого оказалось видеозапись перепалки.

Рабочий выкрикнул в адрес Трампа "защитник педофилов", после чего американский лидер несколько раз нецензурно выругался и показал ему средний палец.

Трамп входил в число знакомых обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна. Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.