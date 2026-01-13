ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Иран призывает СБ ООН осудить угрозы применения силы со стороны США

Постпред республики при организации Амир Саид Иравани также требует от Совбеза пресечь подрывную деятельность Соединенных Штатов и Израиля
13 января, 23:18

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани

ООН, 14 января. /ТАСС/. Исламская Республика Иран официально обратилась к Совету Безопасности ООН с требованием пресечь подрывную деятельность со стороны США и Израиля. Соответствующее письмо постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману.

"Иран настоятельно призывает Совет Безопасности потребовать от США и израильского режима немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и полностью соблюдать свои обязательства по международному праву", - говорится в документе.

Там также сказано, что Тегеран призывает Совет Безопасности ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США.

"Исламская Республика Иран призывает генерального секретаря, Совет Безопасности, в частности, его ответственных членов, выполнить свои обязанности, закрепленные в Уставе ООН, и безоговорочно осудить все формы подстрекательства к насилию, угроз применения силы и вмешательства во внутренние дела Ирана со стороны США", - говорится в письме.

Тегеран в том числе призывает Совбез "предостеречь США от любых просчетов, которые могут привести к совершению военных актов агрессии против Исламской Республики Иран". 

