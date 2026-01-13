Постпредство Ирана: США беспорядками создают предлог к военному вмешательству

В прошлом такая стратегия не раз терпела неудачу, отметили в иранском представительстве

Редакция сайта ТАСС

ООН, 14 января. /ТАСС/. Постоянное представительство Ирана при ООН обвинило США в использовании санкций и организованных беспорядков для создания предлогов к военному вмешательству. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте дипмиссии в X.

"Американские фантазии и политика в отношении Ирана основаны на смене режима, где санкции, угрозы, организованные беспорядки и хаос служат стандартным методом для создания предлога для военного вмешательства", - говорится в тексте заявления.

В иранском представительстве подчеркнули, что подобная стратегия уже неоднократно терпела неудачу в прошлом.