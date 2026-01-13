В Конгрессе подготовили законопроект о "защите единства НАТО"

Инициативу выдвинули в связи с "нарастающей обеспокоенностью" по поводу ситуации вокруг Гренландии

Здание Конгресса США © Kent Nishimura/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Законопроект в "защиту единства НАТО" разработан в Сенате Конгресса США. Этот документ вводит запрет на использование ассигнованных Госдепартаменту и Пентагону бюджетных средств для обеспечения блокады, оккупации или аннексии "суверенной территории стран - членов НАТО", а также разработки такого рода операций.

Авторами законопроекта стали Джинн Шахин (представительница Демократической партии, от штата Нью-Гэмпшир) и Лиза Мурковски (представительница Республиканской партии, от Аляски). Они выдвинули нынешнюю инициативу в связи с "нарастающей обеспокоенностью" по поводу ситуации вокруг Гренландии в свете заявлений американского президента Дональда Трампа о возможности в том числе силового присоединения этого острова к Соединенным Штатам, отметила пресс-служба Шахин.

В подготовленном двумя законодательницами документе говорится, что "любая оккупация или захват суверенной территории союзника по НАТО представляли бы собой нарушение Устава ООН и многочисленных статей" подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора НАТО. Такие действия означали бы, что США "находятся в конфликте с НАТО" или отдельными входящими в альянс государствами, указывается в тексте законопроекта. В нем выражается мнение, что подобные шаги Вашингтона могли бы привести потенциально к исчезновению НАТО как "эффективного альянса, опирающегося на коллективную оборону". "Такой исход отвечал бы стратегическим интересам Российской Федерации и Китайской Народной Республики, при этом подрывая существенным образом задачи национальной безопасности и внешней политики США", - утверждают Шахин и Мурковски.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.