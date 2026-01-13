ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Обозреватель": у главы фракции "Слуга народа" Арахамии проходят обыски

НАБУ ранее заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии
13 января, 23:59

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что проводит обыски у руководителя фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Ранее НАБУ заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии. По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь шла о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко. 

