"Обозреватель": у главы фракции "Слуга народа" Арахамии проходят обыски

НАБУ ранее заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что проводит обыски у руководителя фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Ранее НАБУ заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии. По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь шла о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко.