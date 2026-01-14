WP: США запросили у Европы разведданные по целям в случае удара по Ирану
ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. США запросили у европейских союзников разведывательную информацию относительно возможных целей в случае нанесения удара по Ирану. Об этом сообщила 13 января газета The Washington Post (WP).
По данным ее источников из числа европейских чиновников, представители администрации президента США Дональда Трампа 12 января "просили их страны поделиться разведданными о возможных целях на территории Ирана". В настоящий момент "нет никаких указаний на то, что удар будет нанесен по ядерным объектам", цитирует WP одного источника.
Ранее 13 января в Белом доме под председательством вице-президента США Джей Ди Вэнса прошло заседание Совета национальной безопасности (СНБ), на котором для Трампа были подготовлены варианты действий в ситуации с Ираном. Портал Axios ранее сообщил, что по возвращении из Детройта (штат Мичиган) президент США присоединился к заседанию СНБ.