В Иране суды над некоторыми участниками беспорядков будут открытыми

Соответствующее обещание дал глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 14 января. /ТАСС/. Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал провести открытые судебные процессы над некоторыми ключевыми участниками вооруженных беспорядков в исламской республике.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Мы намерены принять меры, чтобы процессы над некоторыми ключевыми фигурантами недавних беспорядков проходили открыто, а их ход освещался в СМИ", - приводит слова Мохсени-Эджеи агентство Mehr.

По информации агентства, глава судебной власти исламской республики уже лично посетил одну из тюрем Тегерана, где провел пять часов, "изучая ситуацию и дела задержанных".

Накануне иранская полиция объявила о задержании силовыми структурами почти 300 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.