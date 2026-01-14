Журналист Плинский: обыски НАБУ в офисе блока Тимошенко продолжались всю ночь

Он также опубликовал фото офиса и отметил, что возле здания всю ночь находились несколько микроавтобусов, которыми могут пользоваться сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Siavosh Hosseini/ SOPA Images via Reuters Connect

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводили обыски в офисе лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко до утра среды. Об этом сообщил украинский журналист Евгений Плинский.

Читайте также Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"По состоянию на 6:30 утра (7:30 мск - прим. ТАСС) очень похоже, что следственные действия НАБУ в головном офисе БЮТ (Блок Юлии Тимошенко - прим. ТАСС) на Туровской [улице] продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.

Журналист также опубликовал фото офиса и отметил, что возле здания всю ночь находились несколько микроавтобусов, которыми могут пользоваться сотрудники НАБУ.

13 января вечером НАБУ заявило о разоблачении главы украинской парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии. Имя главы бюро при этом не называло. По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь шла о лидере "Батькивщины" Тимошенко. Уже ночью издание "Обозреватель" сообщило, что обыски также прошли у руководителя фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давида Арахамии.