Статья

Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подтвердила информацию об обысках в офисе своей партии и заявила, что отвергает все обвинения
Редакция сайта ТАСС
07:39
обновлено 08:20

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

© REUTERS/ Eva Manez

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что разоблачило некоего главу парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии.

По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Позже издание "Обозреватель" сообщило, что обыски также прошли у руководителя фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давида Арахамии.

Тимошенко подтвердила информацию об обысках в офисе своей партии и заявила, что отвергает все обвинения.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Новые обыски

  • НАБУ заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии.
  • Ведомство не уточнило ни имени фигуранта, ни названий партий, лишь обещало "подробности позже".
  • В НАБУ заявили, что разоблаченный руководитель предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций за голосование за или против конкретных законопроектов.
  • По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
  • Вскоре издание "Страна" сообщило, что в офисе партии "Батькивщина" проходят обыски.
  • По данным издания, Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение.
  • НАБУ проводили обыски в офисе лидера партии "Батькивщина" Тимошенко всю ночь, сообщил украинский журналист Евгений Плинский.
  • НАБУ заявило о проведении обысков у руководителя фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давида Арахамии, сообщило позже издание "Обозреватель".
  • Тимошенко подтвердила информацию об обысках в офисе своей партии.
  • По ее словам, у нее забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, "информация о которых полностью отражена в официальной декларации".

Обвинения

  • НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения Тимошенко по делу о подкупе депутатов, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
  • Тимошенко отвергла обвинения в свой адрес и назвала их абсурдными.

Коррупционный скандал и "дело Миндича"

  • 10 ноября 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике.
  • Координатором схемы следствие назвало друга Владимира Зеленского бинесмена Тимура Миндича.
  • У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски.
  • По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.
  • 11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом.
  • Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.
  • 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба.
  • Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, к вечеру Зеленский его уволил.
  • По данным "Зеркала недели", 28 ноября НАБУ готовилось предъявить Ермаку обвинение, связанное с махинациями при строительстве домов в дачном кооперативе "Династия", к которым мог быть причастен Миндич.
  • Несмотря на отставку Ермака, обвинения ему пока не были предъявлены.
 
