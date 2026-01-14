Статья

Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подтвердила информацию об обысках в офисе своей партии и заявила, что отвергает все обвинения

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © REUTERS/ Eva Manez

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что разоблачило некоего главу парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии.

По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Позже издание "Обозреватель" сообщило, что обыски также прошли у руководителя фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давида Арахамии.

Тимошенко подтвердила информацию об обысках в офисе своей партии и заявила, что отвергает все обвинения.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Новые обыски

НАБУ заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии.

Ведомство не уточнило ни имени фигуранта, ни названий партий, лишь обещало "подробности позже".

В НАБУ заявили, что разоблаченный руководитель предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций за голосование за или против конкретных законопроектов.

По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Вскоре издание "Страна" сообщило, что в офисе партии "Батькивщина" проходят обыски.

По данным издания, Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение.

НАБУ проводили обыски в офисе лидера партии "Батькивщина" Тимошенко всю ночь, сообщил украинский журналист Евгений Плинский.

НАБУ заявило о проведении обысков у руководителя фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давида Арахамии, сообщило позже издание "Обозреватель".

Тимошенко подтвердила информацию об обысках в офисе своей партии.

По ее словам, у нее забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, "информация о которых полностью отражена в официальной декларации".

Обвинения

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения Тимошенко по делу о подкупе депутатов, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Тимошенко отвергла обвинения в свой адрес и назвала их абсурдными.

Коррупционный скандал и "дело Миндича"