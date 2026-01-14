Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине
Редакция сайта ТАСС
07:39
обновлено 08:20
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что разоблачило некоего главу парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии.
По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Позже издание "Обозреватель" сообщило, что обыски также прошли у руководителя фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давида Арахамии.
Тимошенко подтвердила информацию об обысках в офисе своей партии и заявила, что отвергает все обвинения.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Новые обыски
- НАБУ заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии.
- Ведомство не уточнило ни имени фигуранта, ни названий партий, лишь обещало "подробности позже".
- В НАБУ заявили, что разоблаченный руководитель предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций за голосование за или против конкретных законопроектов.
- По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
- Вскоре издание "Страна" сообщило, что в офисе партии "Батькивщина" проходят обыски.
- По данным издания, Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение.
- НАБУ проводили обыски в офисе лидера партии "Батькивщина" Тимошенко всю ночь, сообщил украинский журналист Евгений Плинский.
- НАБУ заявило о проведении обысков у руководителя фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давида Арахамии, сообщило позже издание "Обозреватель".
- Тимошенко подтвердила информацию об обысках в офисе своей партии.
- По ее словам, у нее забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, "информация о которых полностью отражена в официальной декларации".
Обвинения
- НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения Тимошенко по делу о подкупе депутатов, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
- Тимошенко отвергла обвинения в свой адрес и назвала их абсурдными.
Коррупционный скандал и "дело Миндича"
- 10 ноября 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике.
- Координатором схемы следствие назвало друга Владимира Зеленского бинесмена Тимура Миндича.
- У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски.
- По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.
- 11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом.
- Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.
- 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба.
- Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, к вечеру Зеленский его уволил.
- По данным "Зеркала недели", 28 ноября НАБУ готовилось предъявить Ермаку обвинение, связанное с махинациями при строительстве домов в дачном кооперативе "Династия", к которым мог быть причастен Миндич.
- Несмотря на отставку Ермака, обвинения ему пока не были предъявлены.