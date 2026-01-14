"Украинская правда": Юлию Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Рады

В офисе лидера партии "Батькивщина" в Киеве всю ночь шли обыски

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © AP Photo/ Sergei Grits

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники антикоррупционных ведомств Украины предъявили обвинения лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко по делу о подкупе депутатов. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По его информации, Тимошенко утром предъявили обвинения Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Ранее сообщалось, что в офисе партии Тимошенко в Киеве всю ночь шли обыски по делу о подкупе депутатов Верховной рады.

В НАБУ в связи с проведением обысков сообщали, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Юлия Тимошенко ранее уже отбывала тюремное заключение при президенте Украины Викторе Януковиче. 11 октября 2011 года она была осуждена на семь лет лишения свободы за превышение должностных полномочий при проведении переговоров с Россией по газу. Тимошенко была освобождена решением Верховной рады 22 февраля 2014 года после государственного переворота в Киеве.

Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины в 2007-2010 годах, участвовала в выборах президента страны в 2010, 2014, 2019 годах. На выборах в 2019 году заняла третье место, получив 13,4% голосов избирателей. Возглавляет одну из крупнейших украинских оппозиционных партий "Батькивщина".