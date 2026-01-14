Тимошенко отрицает все обвинения в свой адрес
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила информацию об обысках в офисе своей партии в Киеве и заявила о своей невиновности.
"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые неотложные следственные действия, которые продолжались всю ночь <...>. Просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения", - добавила она, связав происходящее с подготовкой к выборам.
Ранее сообщалось, что в офисе ее партии в украинской столице всю ночь шли обыски по делу о подкупе депутатов Верховной рады. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники написало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утром предъявили Тимошенко обвинения.