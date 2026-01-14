Эксперт Цзинь: США не будут проводить крупномасштабную наземную операцию против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, скорее всего, продолжит использовать "привычные методы: дальние бомбардировки, убийства и закулисные политические сделки", отметил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете

ШАНХАЙ, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты вряд ли начнут полномасштабное наземное вторжение в Иран, но с большой долей вероятности могут нанести дальнобойные удары по исламской республике. Такое мнение выразил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.

"Крупномасштабное военное вмешательство США невозможно, во-первых, бюджет США просто не позволил бы этого, наземные боевые действия привели бы к банкротству, поэтому наземные операции исключены", - сказал профессор-американист в программе "Круглый стол двух берегов Тайваньского пролива", транслируемой на китайских стриминговых платформах.

При этом он допустил возможность военного удара США. Цзинь Цаньжун считает, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, продолжит использовать "привычные методы: дальние бомбардировки, убийства и закулисные политические сделки".

Израиль, вероятно, подвигнет США предпринять локальные военные действия против Ирана, полагает профессор. Еврейское государство не решится противостоять исламской республике в одиночку, добавил он. Кроме того, Трамп рассчитывает еще больше запугать мировое сообщество с помощью военных действий, сказал Цзинь Цаньжун.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.