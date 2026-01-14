Китай осудил угрозы Трампа применить силу против Ирана из-за протестов

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин отметила, что КНР выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под любым предлогом

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Китай выступает против использования военной силы или угроз ее применения в международных отношениях. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предупреждение президента США Дональда Трампа о силовой акции против Тегерана.

"Мы не одобряем использование силы или угрозу силой, выступаем против вмешательства во внутренние дела других стран под любым предлогом", - подчеркнула дипломат. Мао Нин отметила, что Пекин надеется на способность иранского правительства и народа преодолеть текущие трудности и сохранить стабильность в стране, призвав все стороны способствовать миру на Ближнем Востоке.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.