Оппозиция назвала слова Санду о слиянии с Румынией признанием провала ее партии

В документе отмечается, что заявление "является типичным примером мышления руководства в Кишиневе, когда предпринимается попытка одновременно передать разные сообщения широким и разнородным группам"

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Andreea Alexandru

КИШИНЕВ, 14 января. /ТАСС/. Слова президента Молдавии Майи Санду о готовности в случае референдума поддержать объединение республики с Румынией - признание провала ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом говорится в заявлении проевропейской Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), которая резко раскритиковала высказывание главы государства в интервью британским журналистам.

"Со временем Майя Санду последовательно высказывалась за переписывание конституции, реформирование государственных институтов с нуля и совсем недавно - за объединение с Румынией <...>. Эта череда заявлений, по сути, является публичным признанием провала правления ПДС", - говорится в заявлении на сайте ЛДПМ, лидер которой Владимир Филат дал старт политической карьере Санду, назначив ее в 2012 году министром.

В документе отмечается, что заявление Санду "является типичным примером мышления руководства в Кишиневе, когда предпринимается попытка одновременно передать разные сообщения широким и разнородным группам". "Президент попыталась одновременно позиционировать себя как унионистку, проевропейского лидера и жесткого противника Российской Федерации в контексте угроз безопасности государства. Результатом, по мнению партии, стало не прояснение стратегического курса, а неоправданное усиление общественных дебатов по теме, по которой в настоящее время нет ни конкретных действий, ни политических обязательств, ни публичной ответственности", - считают в ЛДПМ.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией, объяснив свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение. Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов потребовала незамедлительно инициировать в отношении президента расследование по факту возможной измены родине, так как в партии считают, что публичный призыв Санду подпадает под самую жесткую правовую и политическую оценку. В свою очередь Партия коммунистов в заявлении подчеркнула, что высказывание Санду является поводом для инициирования процедуры импичмента.

В Молдавии ряд политических партий долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. При этом они выступают инициаторами борьбы с советскими памятниками, предлагают выйти из СНГ. Призывы к объединению чаще всего оглашают политики Румынии, где эту идею поддерживают почти 68% населения. В Молдавии же, согласно опросам, к такому шагу готовы не более трети жителей.

В марте 1918 года на фоне произошедшей в России революции Румыния ввела войска на территорию Бессарабской губернии. Правительство советской России не признало аннексии, в 1940 году эта территория была возвращена в состав СССР. После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают эту территорию частью своей страны и выступают за их объединение. Ранее Санду подтверждала, что обладает румынским гражданством, как и сотни тысяч молдаван, которые приобрели его для беспрепятственного путешествия по Европе. Между Молдавией и ЕС действует безвизовый режим.