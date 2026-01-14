Тимошенко пришла на заседание Верховной рады

Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" заявила с трибуны парламента о своей невиновности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой были предъявлены обвинения в подкупе депутатов, пришла на заседание Верховной рады и заявила с трибуны парламента о своей невиновности.

"Хочу начать с того, что полностью опровергну - от а до я - все эти необоснованные, ничем не доказанные обвинения, которые только что прозвучали", - сказала она с трибуны парламента и назвала Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) "органами политического давления". Трансляция заседания ведется в эфире телеканала "Рада".

В САП сообщили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.