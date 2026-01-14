Вагенкнехт: планы Трампа по Гренландии говорят о провале политики ЕС

Лидер BSW отметила, что "для Германии и Европы настало самое время добиться независимости от США и суверенно защищать собственные интересы"

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Лидер германской партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт считает, что планы президента США Дональда Трампа по Гренландии свидетельствуют о полном провале политики ЕС в отношении Соединенных Штатов.

"Блестящее "западное сообщество ценностей!" - написала Вагенкнехт в X. Она отметила, что Трамп после операции в Венесуэле и захвата ее лидера Николаса Мадуро теперь нацелился на Гренландию и готов присоединить ее, применив, в случае необходимости, военную силу. "Другими словами, президент США открыто угрожает Европе войной", - указала лидер BSW, напомнив, что Гренландия является частью Дании.

"А что европейцы? Они своей покорностью США уже давно завели себя в положение "вне игры" - в последний раз, когда не смогли подвергнуть критике противозаконное нападение Вашингтона на Венесуэлу", - считает немецкий политик. "Планы Трампа по аннексии Гренландии являются окончательным свидетельством того, что стратегия [канцлера Германии Фридриха] Мерца, [председателя Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен и Co., пытающихся демонстрировать все большую покладистость в зависимости от того, насколько США агрессивнее реализуют свои империалистические цели, полностью провалилась", - констатировала Вагенкнехт.

Лидер BSW отметила, что "для Германии и Европы настало самое время добиться независимости от США и суверенно защищать собственные интересы". "Первый шаг мог бы заключаться в поддержке скорейшего дипломатического урегулирования конфликта на Украине вместо продолжения за собственный счет частично спровоцированной США опосредованной войны", - считает Вагенкнехт. Кроме того, она предложила отказать американцам в запланированном размещении на территории Германии ракет средней и малой дальности. "Это было бы важным сигналом о том, что мы более не позволим себя использовать в интересах великодержавной политики США", - подчеркнула она.

Планы Трампа по Гренландии

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.