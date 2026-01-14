Fars: интернет в Иране могут восстановить в течение двух недель

Агентство отмечает, что ограничения были введены для "противодействия планам врага"

Редакция сайта ТАСС

© WANA/ Reuters

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Восстановление доступа к интернету в Иране может произойти в течение двух недель. Об этом сообщило агентство Fars.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

В его материале отмечается, что ограничения были введены для "противодействия планам врага", которые заключались в том, чтобы "после начала беспорядков уровень насилия возрос, и в условиях общей нестабильности в стране израильские разведслужбы и террористические группировки" активизировались бы для осуществления "массовых убийств мирных граждан".

По данным агентства, "в настоящее время благодаря бдительности народа план врага потерпел крах", однако "организованное террористическое ядро еще должно быть ликвидировано" силами охраны правопорядка.

Fars также указывает, что "координация между главарями террористических групп без доступа к международному интернету крайне затруднена". Поэтому, заключает агентство, в течение одной-двух недель "соответствующими органами" будет принято решение о расширении доступа к интернету.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.