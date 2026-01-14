Тимошенко предлагала депутатам Рады по $10 тыс. в месяц за голос

На аудиопленках лидер партии "Батькивщина" назвала своей целью - "развалить большинство" в парламенте

Редакция сайта ТАСС

© Telegram-канал НАБУ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Это следует из аудиозаписей, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Читайте также Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Мы платим десять [тысяч долларов] за две сессии. В месяц. Предоплатой", - говорит на записи Тимошенко. Она также договаривается о встрече с депутатами, чтобы передать эти деньги. Тимошенко при этом уточняет, что готова выплачивать вознаграждение в размере $10 тыс. ежемесячно. На опубликованном НАБУ видео обысков у Тимошенко сотрудники бюро демонстрируют пачки стодолларовых купюр, которые, по их версии, собиралась передать депутатам лидер партии.

На аудиопленках Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. На записи разговоров, которые, как утверждает НАБУ, состоялись 12 января, она обсуждает голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.