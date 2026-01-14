Дания усилит военное присутствие в Гренландии после критики со стороны США

Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен также отметил, что Копенгаген будет уделять больше внимания проведению учений в рамках НАТО

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Власти Дании намерены нарастить воинский контингент в Гренландии после того, как США раскритиковали автономию за недостаточную обороноспособность. Об этом сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Мы продолжим наращивать наше военное присутствие в Гренландии", - заявил датский министр Agence France-Presse.

Министр добавил, что Дания будет уделять больше внимания проведению учений в рамках НАТО и расширению присутствия сил альянса в Арктике.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США. Позднее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит "из двух упряжек". Он отмечал, что Россия или Китай якобы могут "взять" остров, если этого не сделают США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.