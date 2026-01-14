Би-би-си: танкер "Маринера" зашел в Шотландию для восполнения запасов еды

После этого захваченное американскими военными судно должно продолжить свой поход

Танкер "Маринера" © REUTERS/ Russell Cheyne

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Танкер "Маринера", также известный как Bella 1, захваченный американскими военнослужащими в Атлантическом океане, зашел в залив Мори-Ферт на северо-востоке Шотландии для восполнения запасов продуктов питания. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя британского правительства.

"Bella 1 вошел в британские воды для пополнения запасов необходимых продуктов, включая продовольствие и воду для экипажа", - сказал он. Отмечается, что после этого танкер должен продолжить свой поход. В британском правительстве не уточнили конечный пункт назначения "Маринеры".

Минтранс России сообщил ранее, что 7 января около 15:00 по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно "Маринера". В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. 24 декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России, выданное на основании российского законодательства и норм международного права.

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что американская администрация может доставить экипаж танкера "Маринера" в Соединенные Штаты для проведения судебного разбирательства на предмет возможных нарушений федерального законодательства. Белый дом утверждает, что танкер "Маринера" является частью так называемого теневого флота Венесуэлы и незаконно транспортировал нефть в нарушение санкций США.

9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент США Дональд Трамп в ответ на обращение РФ принял решение освободить двух россиян из экипажа танкера "Маринера".