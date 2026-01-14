Макрон предостерег США от нарушения суверенитета Гренландии

Если бы суверенитет союзной европейской страны оказался затронут, это вызвало бы каскад беспрецедентных последствий, привела официальный представитель правительства Франции Мод Брежон слова французского лидера

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег США, что нарушение суверенитета Гренландии имело бы "беспрецедентные последствия". Об этом сообщила официальный представитель французского правительства Мод Брежон, сославшись на выступление главы государства на заседании кабинета министров, состоявшемся 14 января в Елисейском дворце.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Мы не склонны недооценивать заявления по Гренландии, - привела Брежон слова Макрона. - Если бы суверенитет союзной европейской страны оказался затронут, это вызвало бы каскад беспрецедентных последствий".

Президент, по словам Брежон, подчеркнул, что "Франция отслеживает ситуацию с самым пристальным вниманием и будет выстраивать свои действия в духе полной солидарности с Данией и ее суверенитетом".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил ранее, что Париж планирует открыть генконсульство в Гренландии в начале 2026 года. Франция станет фактически первой европейской страной со своим дипломатическим представительством на этой автономной территории Дании.

Как заявил президент США Дональд Трамп, "Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности". По утверждению Трампа, если США не присоединят Гренландию, то это якобы сделает Россия или Китай.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.