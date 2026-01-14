Писториус: возможный захват США Гренландии поставил бы под угрозу существование НАТО

Министр обороны Германии также признал, что "Россия является сильнейшей военной державой в Арктике"

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подверг резкой критике планы США по захвату Гренландии и заявил, что односторонние действия являются "худшим вариантом, который поставил бы под угрозу дальнейшее существование НАТО как североатлантического оборонного альянса".

"Мы инвестируем в подводные лодки, фрегаты и дальние разведчики морской авиации, как и многие наши союзники. Мы заключили соглашение о партнерстве в области морской безопасности Северной Атлантики с Канадой, Норвегией и Данией, а также налаживаем логистические связи с Исландией. Именно здесь проявляется ценность трансатлантического оборонного альянса, работающего вместе десятилетиями, - в том числе и для Вашингтона!" - написал глава Минобороны ФРГ в статье для газеты Die Zeit.

"Эту ценность", по его словам, "необходимо укреплять". "Односторонние действия - худшая альтернатива, ставящая под угрозу дальнейшее существование НАТО как североатлантического оборонного альянса", - констатировал министр. Он указал, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре "должен послать сигнал единства и солидарности в отношении Арктики".

Писториус также признал, что "Россия является сильнейшей военной державой в Арктике". Он утверждал, что Североатлантический альянс должен обеспечить безопасность Гренландии и прилегающего региона Арктики от влияния России и Китая. "Однако устойчивый ответ Вашингтона не может заключаться в аннексии Гренландии, что является серьезным нарушением основополагающих принципов международного сотрудничества. Напротив, администрация США должна признать, что совместная защита безопасности в Арктике и Северной Атлантике в наибольшей степени отвечает законным интересам Соединенных Штатов", - написал он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.