"Страна": Тимошенко "слил" депутат правящей партии, который был фигурантом дела НАБУ

По распространенному среди депутатов мнению, НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура завербовали Сергея Кузьминых в качестве агента-провокатора, который по согласованию с этими ведомствами предлагает различным людям коррупционные схемы, на основании чего потом открываются уголовные дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Записью и передачей Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) компрометирующих разговоров лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко занимался депутат от правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, который ранее сам был фигурантом коррупционного дела НАБУ. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на источники в Верховной раде.

Кузьминых стал фигурантом коррупционного уголовного дела НАБУ в 2022 году. По распространенному среди депутатов мнению, НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) завербовали его в качестве агента-провокатора, который по согласованию с этими ведомствами предлагает различным людям коррупционные схемы, на основании чего потом открываются уголовные дела.

Один из депутатов сообщил, что разговоры о вербовке Кузьминых НАБУ идут с 2025 года. Среди парламентариев также ходят слухи, что и ряд других депутатов, которые стали фигурантами уголовных дел НАБУ, также пошли на сделку со следствием и готовы выступать агентами-провокаторами, предлагая коллегам участие в коррупционных схемах.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее отмечал, что аудиозапись, на которой Тимошенко пытается подкупить парламентариев, могли слить депутаты от правящей партии, также участвовавшие в этих переговорах, но избежавшие предъявления обвинения, так как стали обличителями.

В конце декабря 2025 года НАБУ предъявило обвинения пяти депутатам "Слуги народа" во главе с Юрием Киселем. "Обвинения предъявлены только пяти депутатам. По моим данным, на прослушивании поймали 15 депутатов. Теперь считаем. У вас было 15 депутатов, пяти предъявили обвинения. Куда делись другие 10? Правильно - стали обличителями и активно занимаются своей новой работой", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Дело против Тимошенко

Ранее украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

НАБУ опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиопленках Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, там политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.