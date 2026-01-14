ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Швейцарии выделят по $12,5 тыс. каждой жертве пожара в Кран-Монтане

Правительство также создало счет для сбора пожертвований, в дальнейшем из него планируется сделать фонд под управлением кантона Вале
ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство швейцарского кантона Вале обязалось выделить по 10 тыс. франков ($12,5 тыс.) срочной финансовой помощи каждому из 116 пострадавших, а также семьям каждого из 40 погибших при пожаре в баре курорта Кран-Монтана. Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Согласно заявлению, правительство по просьбам общественности также создало счет для сбора пожертвований, в дальнейшем из него планируется сделать фонд под управлением кантона Вале. Отмечается, что правительство также приняло решение запретить в Вале использование пиротехнических изделий в учреждениях, открытых для публики. 

